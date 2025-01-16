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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава АвтоВАЗа допустил запуск нового бренда

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ может запустить новый автомобильный бренд, следуя примеру китайского автопрома, заявил глава компании Максим Соколов на пресс-конференции.

«Мы видим успешный пример китайского рынка, где царит многообразие брендов. Мы следуем этим трендам и прорабатываем вопрос запуска еще одного отдельного бренда», — цитируют «Известия» Соколова.

По словам глава АвтоВАЗа, до 2030 года компания планирует представить 12 новых моделей и модификации.

Производитель собирается опираться на свои собственные инженерные и конструкторские кадры и базу российских поставщиков комплектующих. Сейчас в активе более 1,6 тысячи отечественных предприятий.

АвтоВАЗ регулярно регистрирует товарные знаки, которые могут стать именами будущих автомобилей. В 2024 году этот ряд пополнили Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour.

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