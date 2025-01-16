Байден в прощальном слове заявил о зарождении олигархии в США

Власть в США концентрируется «в руках очень небольшого числа сверхбогатых людей» и это очень опасно, заявил своем прощальном обращении к нации президент Джо Байден.

«Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливому шансу преуспеть для каждого», — приводит РБК заявление Байдена.

Он призвал «реформировать налоговый кодекс, не предоставляя миллиардерам самые большие налоговые льготы, а заставляя их начать платить свою справедливую долю».

Президент выразил обеспокоенность в отношении распространения дезинформации, отсутствия проверки фактов в соцсетях и «краха свободной прессы».

«Американцы оказываются погребенными под лавиной дезинформации и недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью», — сказал Байден.

Следующим президентом США станет Дональд Трамп, инаугурация состоится в понедельник, 20 января