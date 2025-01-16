Вопрос смягчения санкций в отношении России может стать частью переговоров, если будут соблюдены соответствующие условия, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, отметив необходимость дипломатических уступок.

«Если мы хотим честно говорить о завершении конфликта, подлинная дипломатия потребует уступок от каждой из сторон, участвующих в этих переговорах. Такова природа дипломатии», — цитирует РИА Новости Рубио.

По его словам, успешное завершение конфликта требует реалистичного подхода, где все стороны должны учитывать интересы друг друга.

Как подчеркнул Рубио, США должны быть активным участником будущих переговоров, направленных на урегулирование конфликта, и работать над достижением мирного решения.