Ребенок задохнулся в сугробе в Красноярском крае

Девятилетний мальчик из деревни Росинка не вернулся домой с прогулки, его тело обнаружили в сугробе в среду, 15 января, сообщила прокуратура Красноярского края.

Друзья мальчика рассказали, что играли втроем на краю оврага, снежный наст обвалился и их товарищ упал в овраг, его накрыло снегом. Ребята искали его, но не нашли, а вернувшись домой, побоялись об этом рассказывать взрослым.

Когда ребенка нашли взрослые, медицинский работник уже констатировал смерть.

Погибший проживал в благополучной семье, которая на профилактических учетах не состояла, учился в третьем классе общеобразовательной школы.

Следственный отдел по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит процессуальную проверку.