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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Ребенок задохнулся в сугробе в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Овраг, в котором нашли тело мальчика в деревне Росинка Красноярского края
Фото: © прокуратура Красноярского края

Девятилетний мальчик из деревни Росинка не вернулся домой с прогулки, его тело обнаружили в сугробе в среду, 15 января, сообщила прокуратура Красноярского края.

Друзья мальчика рассказали, что играли втроем на краю оврага, снежный наст обвалился и их товарищ упал в овраг, его накрыло снегом. Ребята искали его, но не нашли, а вернувшись домой, побоялись об этом рассказывать взрослым.

Когда ребенка нашли взрослые, медицинский работник уже констатировал смерть.

Погибший проживал в благополучной семье, которая на профилактических учетах не состояла, учился в третьем классе общеобразовательной школы.

Следственный отдел по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит процессуальную проверку.

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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Danilon

А теперь про этих двух граждан даже ничего негативного сказать нельзя, т.к. легко попасть под статью...

saxat

Вас, чубатых не поймешь, то вам треба, то не треба...😂

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

Spectre32

Роскомнадзор уточнил, что не знает причины падения интернета.Они то как раз походу и знают в чём причина))))