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ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня

Источник:
«Коммерсантъ»
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Израиль и палестинская группировка ХАМАС дали принципиальное согласие на мирную сделку, предполагающую прекращение огня и освобождение заложников, захваченных 7 октября 2023 года

Планируется, что на первом ее этапе будет отпущено домой более 30 израильских заложников. Взамен Израиль пойдет на массовое освобождение палестинских заключенных, приводит «Коммерсантъ» представителей двух сторон.

На начальной стадии Израиль готов ограничить время и зону активности своих войск в секторе Газа, но о полном выводе контингента речи, судя по всему, пока не идет. «Хамасу» придется смириться с появлением буферных зон.

По предварительным данным, из 251 заложника, захваченного хамасовцами 7 октября 2023 года, в руках группировки должно остаться 94 человека. При этом 34 из них, скорее всего, погибли в плену.

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Danilon

А теперь про этих двух граждан даже ничего негативного сказать нельзя, т.к. легко попасть под статью...

saxat

Вас, чубатых не поймешь, то вам треба, то не треба...😂

rumatam

почему эта обязанность не касается золотой молодежи?

Spectre32

Роскомнадзор уточнил, что не знает причины падения интернета.Они то как раз походу и знают в чём причина))))