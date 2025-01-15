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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Названы самые безопасные автомобили 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Организация Euro NCAP объявила итоги краш-тестов 2024 года, перечислив пять самых безопасных автомобилей в различных классах.

Самые выдающиеся показатели по защите водителей, пассажиров и пешеходов, а также наивысший балл за системы безопасности по итогам тестов получил новейший Mercedes-Benz E-Class.

Электромобиль Zeekr X стали лучшими сразу в двух классах — как среди всех компактных кроссоверов, так и среди полностью электрических машин. Skoda Superb и Volkswagen Passat поделили первое место в классе больших семейных автомобилей.

В сегменте больших кроссоверов рейтинг возглавила Mazda CX-80. Отдельно Euro NCAP отметила успехи электрического пикапа Maxus eTerron 9, который заработал в ходе испытаний высокие баллы.

В категории малых семейных автомобилей победитель выбран не был, поскольку модели, которые набрали наибольшее количество баллов, не продемонстрировали должного уровня безопасности.

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Авто #Автопром #Авторынок
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