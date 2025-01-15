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Microsoft прекратит поддержку Office для Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Microsoft предупредила пользователей компьютеров на Windows 10 о скором прекращении поддержки пакета приложений Microsoft Office.

Поддержка Microsoft Office на устройствах с Windows 10 прекратит свое действие 14 октября 2025 года. Чтобы использовать новейшие офисные приложения, пользователям придется обновиться до Windows 11, говорится в официальном блоге корпорации.

При этом прекращение поддержка приложений Office на Windows 10 не означает, что приложения перестанут работать. Однако со временем у офисного пакета могут возникнуть проблемы с производительностью и безопасностью, предупреждает Microsoft.

В пакет Office входят следующие программы: Word, Excel, Outlook, Microsoft 365, Microsoft Defender и OneDrive.

Тема: Человек и компьютер
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