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Павел Воля сообщил дату премьеры «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Ведущий проекта «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» Павел Воля подтвердил и анонсировал дату премьеры реалити.

Реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» выйдет в воскресенье, 19 января, в 18:30 на ТНТ.

Воля также подразнил зрителей, сообщив, что в новом сезон будет захватывающее зрелище. «Обещаем, что этот сезон будет интереснее, чем все предыдущие. Вы сразу все поймете в первой серии», — написал Воля в соцсети.

В шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» будут соревноваться участники и даже победители предыдущих сезонов.

Команду звезд представят Ольга Серябкина, Надежда Сысоева, Павел Мамаев (победить первого сезона), Митя Фомин, Артем Калайджян и Торнике Квитатиани. Еще одного участника представят в первом выпуске, пока его имя держат в тайне.

В народной команде известны все участник: Сергей Завгороднев, Ангелина Татарченкова, Любовь Оленина, Евгений Давлетшин, Остап Солдатов, Андрей Зубенко, Александра Сухорукова (победительница третьего сезона).

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