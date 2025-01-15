Павел Воля сообщил дату премьеры «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Ведущий
проекта «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» Павел Воля подтвердил и
анонсировал дату премьеры реалити.
Реалити-шоу
«Выжить в Самарканде. Игра сезонов» выйдет в воскресенье, 19 января, в 18:30
на ТНТ.
Воля также подразнил зрителей, сообщив, что в новом сезон
будет захватывающее зрелище. «Обещаем, что этот сезон будет интереснее, чем все
предыдущие. Вы сразу все поймете в первой серии», — написал Воля в соцсети.
В шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» будут соревноваться
участники и даже победители предыдущих сезонов.
Команду звезд представят Ольга Серябкина, Надежда Сысоева,
Павел Мамаев (победить первого сезона), Митя Фомин, Артем Калайджян и Торнике
Квитатиани. Еще одного участника представят в первом выпуске, пока его имя держат
в тайне.
В народной команде известны все участник: Сергей
Завгороднев, Ангелина Татарченкова, Любовь Оленина, Евгений Давлетшин, Остап
Солдатов, Андрей Зубенко, Александра Сухорукова (победительница третьего
сезона).