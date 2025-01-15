Павел Воля сообщил дату премьеры «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Ведущий проекта «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» Павел Воля подтвердил и анонсировал дату премьеры реалити.

Реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» выйдет в воскресенье, 19 января, в 18:30 на ТНТ.

Воля также подразнил зрителей, сообщив, что в новом сезон будет захватывающее зрелище. «Обещаем, что этот сезон будет интереснее, чем все предыдущие. Вы сразу все поймете в первой серии», — написал Воля в соцсети.

В шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» будут соревноваться участники и даже победители предыдущих сезонов.

Команду звезд представят Ольга Серябкина, Надежда Сысоева, Павел Мамаев (победить первого сезона), Митя Фомин, Артем Калайджян и Торнике Квитатиани. Еще одного участника представят в первом выпуске, пока его имя держат в тайне.

В народной команде известны все участник: Сергей Завгороднев, Ангелина Татарченкова, Любовь Оленина, Евгений Давлетшин, Остап Солдатов, Андрей Зубенко, Александра Сухорукова (победительница третьего сезона).