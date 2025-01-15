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Охват «ВКонтакте» впервые превысил показатель YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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«ВКонтакте» в декабре 2024 года впервые обошел видеохостинг YouTube по охвату среди пользователей в России.

Месячный охват сервисов «ВКонтакте» составил почти 92 миллиона пользователей, следует из подсчетов Mediascope. При этом YouTube за прошлый месяц использовали 89,6 миллиона жителей России.

Отмечается, что рост числа пользователей отечественного сервиса произошел из-за развития «VK Видео» и «VK Клипов». Приложения обновили рекомендательные алгоритмы, нарастили базу оригинального контента и запустили новые инструменты монетизации для авторов.

За последние два года наибольший охват YouTube был зафиксирован в марте 2024 года. Согласно данным Mediascope, тогда видеохостинг использовали более 96 миллионов россиян.

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