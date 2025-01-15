Путин назвал россиянам священную задачу

Служение Отечеству остается для всех жителей страны священной задачей, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа».

«Защита Отечества, служение Отечеству во все времена были и остаются для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество», — цитирует главу государства сайт Кремля.

В ходе мероприятия Путин поручил предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок памятники, братские могилы, одиночные захоронения, обеспечить их доступность и благоустройство.

«Дети, молодежь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь. Из понимания его значимости для всей нашей страны в том числе рождается сопричастность судьбе Отечества, готовность его защищать», — подчеркнул он.