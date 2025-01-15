НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал россиянам священную задачу

Источник:
Sibnet.ru
290 3

Служение Отечеству остается для всех жителей страны священной задачей, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа».

«Защита Отечества, служение Отечеству во все времена были и остаются для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество», — цитирует главу государства сайт Кремля.

В ходе мероприятия Путин поручил предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок памятники, братские могилы, одиночные захоронения, обеспечить их доступность и благоустройство.

«Дети, молодежь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь. Из понимания его значимости для всей нашей страны в том числе рождается сопричастность судьбе Отечества, готовность его защищать», — подчеркнул он.

Еще по теме
Госдума займется деструктивным контентом в играх
Стало известно предсказание Жириновского на 2025 год
Путин встретил Рождество вместе с бойцами СВО
Принята стратегия пространственного развития России
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украине передали замороженные российские активы
Кто стал участником шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Украинские пилоты признали вину в ядерном терроризме
Доходность вкладов россиян в пересчете на доллар упала вдвое
Обсуждение (3)
Картина дня
Страны НАТО призвали готовиться к войне
Россия ударила по критически важным газовым объектам на Украине
Путин назвал россиянам священную задачу
ГУР Украины предложило российским бойцам сдать Горловку за $1млн
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Danilon

А теперь про этих двух граждан даже ничего негативного сказать нельзя, т.к. легко попасть под статью...

Spectre32

Роскомнадзор уточнил, что не знает причины падения интернета.Они то как раз походу и знают в чём причина))))

Danilon

Мы платим все налоги и отчисления. Более того, например я лечусь в основном не через ОМС, а платно. Платно...

Uynachalnica

Все это увеличение не для обычных россиян, а для участников СВО (протезы, реабилитации, санаторий). Комарик...