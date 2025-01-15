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Как мозг выбирает любимую музыку

Источник:
Sibnet.ru
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Прослушивание любимых композиций вызывает у человека выработку гормона дофамина, аналогичную реакцию вызывает вкусная еда, секс и ощущение комфорта. Однако ученых давно интересует, как именно мозг выбирает музыку, которая нравится человеку.

Чтобы раскрыть загадку, исследователи из Института неврологии Монреаля провели эксперимент с участием добровольцев, которым включали 30-секундные отрывки из ранее незнакомых треков. Во время всего эксперимента каждый участник был подключен к аппарату МРТ.

Оказалось, что в ответ на понравившуюся музыку в мозгу активировалось несколько зон, но самым чувствительным оказалось прилежащее ядро, входящее в «центр удовольствия» головного мозга.

Оно проявляет активность при наркотическом и алкогольном опьянении и при половом возбуждении. При этом у каждого человека прилежащее ядро имеет индивидуальную форму, из-за чего работает по-особенному.

Ученые отмечают, что в результате музыкальные предпочтения добровольцев были абсолютно индивидуальными — из-за постоянных взаимодействий отделов мозга с каждой мелодией у них возникали собственные эмоциональные ассоциации.

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Наука #Наука
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