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Как с годами меняются предпочтения людей в возрасте партнера

Источник:
Naked Science
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Большинство предпочитает вступать в отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Ученые выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в выборе возраста партнера.

Анализ показал, что 25-летние мужчины чаще выбирали спутниц примерно на три года моложе себя, то есть 22-летних. Женщины того же возраста, наоборот, были склонны встречаться с партнерами на три года старше, то есть с 28-летними мужчинами, выяснила группа психологов и социологов из Чехии, Ирландии и США.

С годами представители сильного пола предпочитали завязывать отношения со все более молодыми женщинами. Возраст последних снижался на один год с каждыми пятью дополнительными годами жизни у мужчин, приводит Naked Science отчет ученых, опубликованный в журнале Personal Relationships.

Пропорционально расширялся и возрастной разрыв в паре. Таким образом, у 40-летних мужчин предпочитаемая разница в возрасте с новой партнершей увеличивалась до шести лет, у 50-летних — до восьми лет, у 60-летних — до 10 лет. В группе 70- и 80-летних мужчин расхождение достигало 12 и 14 лет, установили ученые.

Похожий, но менее выраженный эффект наблюдали у женщин: после 25 лет они начинали чаще выбирать более молодых мужчин для отношений. Каждые следующие 10 лет жизни у женщин добавляли примерно один год к возрастной разнице с новым романтическим партнером.

Поскольку в молодости женщины преимущественно выбирали партнеров постарше, к 50-60 годам возрастные предпочтения у слабого пола смещались в сторону ровесников, а после 60 лет — мужчин моложе на полтора-два года, выяснили ученые.

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Топ комментариев

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка