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Когда и где впервые появилась туалетная бумага

Источник:
Sibnet.ru
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Человечество стало пользоваться туалетной бумагой только в XIX веке, правда, поначалу на гигиенические нужды шла печатная продукция — газеты.

Историки быта утверждают, что как только газеты нашли широкое распространение, люди сразу стали употреблять их в гигиенических целях. Креативный подход тут проявили предприимчивые американцы, которые сделали печатную продукцию удобной сразу для двух целей.

Одно из старейших американских изданий The Old Farmer’s Almanac («Альманах старого фермера») стало выходить со специальным отверстием, чтобы его можно было вешать на гвоздь в уборной.

Специализированная туалетная бумага также появилась в США. В 1857 году предприниматель Джозеф Гайетти стал продавать ее под торговой маркой Gayetty’s Medicated Paper. Это были отдельные листы, пропитанные алоэ.

До туалетной бумаги в рулонах тоже додумались в Соединенных Штатах. В 1879 году ее производство запустила компания Scott Paper Company.

Довели до совершенства этот предмет гигиены уже британцы. В 1942 году лондонская фабрика «St.Andrews Paper Mill» дала миру первую двухслойную туалетную бумагу, отличавшуюся повышенной мягкостью.

В настоящее время человечество ежегодно расходует более 30 миллиардов рулонов туалетной бумаги. Но, несмотря на все достижения прогресса, пользуется ей только 30% населения Земли.

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