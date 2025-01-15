Россия ударила по критически важным газовым объектам на Украине

Российские силы в среду, 15 января ударили по критически важным украинским газовым объектам, говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

«Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — сказано в сообщении.

Все намеченные цели поражены, подчеркнули в российском военном ведомстве.

В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники противника в 137 районах.

В среду, 15 января на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы гремели в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской и Винницкой областях, а также в Харькове и Черкассах.