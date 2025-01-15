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Армия России заняла второе место в рейтинге военной мощи

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи по версии аналитического ресурса Global Firepower.

Лидерство в рейтинге удерживает армия США. В пятерку самых мощных армий в мире также вошли вооруженные силы Китая, Индии и Южной Кореи. Состав лидирующей пятерки не изменился с прошлого года.

Рейтинг Global Firepower публикуется с 2005 года. Специалисты берут в расчет только потенциал армий для ведения обычной войны, не учитывая ядерные арсеналы. В частности, вооруженные силы Индии и Южной Кореи официально не обладают ядерным оружием.

Известно, что при составлении рейтинга учитываются около 60 различных военных, демографических, финансовых, логистических и географических факторов, однако их полный перечень не раскрывается.

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Оборона #Армия
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