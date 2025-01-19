Доказана связь курения с низкими заработками

Финские ученые из Университета Йювяскюля обнаружили связь между курением и уровнем заработной платы человека.

Исследователи связали курение с уменьшением успеха на рынке труда из-за его негативного влияния на производительность, особенно на физически сложных работах, поскольку оно отрицательно влияет на форму и результативность, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в научном журнале Nicotine & Tobacco Research.

Для оценки влияния курения ученые использовали показатель «пачко-лет» — эта мера кумулятивного воздействия табака, которая вычисляется путем умножения среднего количества выкуриваемых сигарет в день на возраст человека за вычетом возраста, в котором человек начал курить.

Исследователи установили, что увеличение количества пачко-лет на одну единицу связано с уменьшением заработка на 1,8%. Это говорит о том, что сокращение курения на эквивалент пяти пачко-лет может привести к увеличению заработка на 9%.

Ученые выявили существенные различия в заработках между курящими и некурящими среди молодых работников. Это говорит о том, что курение в среде молодежи может более серьезно сказываться на их перспективах на рынке труда.