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Доказана связь курения с низкими заработками

Источник:
«Газета.ру»
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Финские ученые из Университета Йювяскюля обнаружили связь между курением и уровнем заработной платы человека. 

Исследователи связали курение с уменьшением успеха на рынке труда из-за его негативного влияния на производительность, особенно на физически сложных работах, поскольку оно отрицательно влияет на форму и результативность, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный в научном журнале Nicotine & Tobacco Research.

Для оценки влияния курения ученые использовали показатель «пачко-лет» — эта мера кумулятивного воздействия табака, которая вычисляется путем умножения среднего количества выкуриваемых сигарет в день на возраст человека за вычетом возраста, в котором человек начал курить.

Исследователи установили, что увеличение количества пачко-лет на одну единицу связано с уменьшением заработка на 1,8%. Это говорит о том, что сокращение курения на эквивалент пяти пачко-лет может привести к увеличению заработка на 9%.

Ученые выявили существенные различия в заработках между курящими и некурящими среди молодых работников. Это говорит о том, что курение в среде молодежи может более серьезно сказываться на их перспективах на рынке труда.

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Топ комментариев

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка