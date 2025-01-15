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Облака-НЛО заметили в Шерегеше. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Лентикулярные облака в Шерегеше
Фото: © телеграм-канал «Новости Шерегеша»

Необычные облака, напоминающие инопланетные корабли, сфотографировали в Шерегеше — кадрами поделился официальный телеграм-канал курорта.

«Лентикулярные облака — уникальное природное явление, достаточно привычное для Шерегеша», — говорится в подписи к снимкам.

Лентикулярные облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью этих облаков является их неподвижное положение, несмотря на ветер.

Они обычно наблюдаются с подветренной стороны горных хребтов, за хребтами и отдельными вершинами на высоте от двух до 15 километров.

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Жизнь #Природа #Кузбасс
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