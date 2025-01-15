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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Тимошенко заявила о превращении Украины в страну без будущего

Источник:
ТАСС
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Украина становится государством без будущего на фоне принимаемых решений внутри страны, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

«Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи», — цитирует ТАСС Тимошенко.

Она отметила, что «этот процесс — экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего».

Тимошенко также раскритиковала закон, из-за которого Украина стала первой страной, где Конституционный суд будет формироваться международным советом.

Она подчеркнула, что «это абсолютное нарушение международного права, приравнивающее обращение с Украиной к статусу бесправной колонии».

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Политика #Мир
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Danilon

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Spectre32

Роскомнадзор уточнил, что не знает причины падения интернета.Они то как раз походу и знают в чём причина))))

Danilon

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Uynachalnica

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