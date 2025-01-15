Тимошенко заявила о превращении Украины в страну без будущего

Украина становится государством без будущего на фоне принимаемых решений внутри страны, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

«Происходит деиндустриализация, уничтожается фермерство, а села исчезают с карты Украины. Люди уезжают, потому что не имеют возможности работать и обеспечивать свои семьи», — цитирует ТАСС Тимошенко.

Она отметила, что «этот процесс — экономическая стагнация, которая превращает нас в страну без будущего».

Тимошенко также раскритиковала закон, из-за которого Украина стала первой страной, где Конституционный суд будет формироваться международным советом.

Она подчеркнула, что «это абсолютное нарушение международного права, приравнивающее обращение с Украиной к статусу бесправной колонии».