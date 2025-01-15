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Вышел финальный трейлер байопика о Пушкине с Юрой Борисовым

Источник:
Sibnet.ru
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Финальный трейлер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» появился в Сети. Солнце русской поэзии сыграл Юра Борисов.

«Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать», — говорится в официальном синопсисе картины.

Известно, что в картине прозвучит рэп на стихи Пушкина. А на питчинге в Фонде кино продюсеры обещали музыкальные номера, вдохновленные «Ла-Ла Лендом» Дэмьена Шазелла.

В главных ролях — Юра Борисов (Александр Пушкин), Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына), Илья Любимов (Василий Жуковский), Евгений Шварц (Император Николай I).

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет в российский прокат 14 февраля.

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