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Гидрометцентр спрогнозировал 40‑градусные морозы в ряде регионов

Источник:
ТАСС
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Сильные морозы до минус 50 градусов в ближайшие дни ожидаются в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодный воздух в тылу антициклона обусловливает аномалии температуры в Ямало-Ненецком автономном округе, значения на 5-8 градусов ниже нормы будут наблюдаться с 16 по 19 января, показатель опустится до 33-36 градусов мороза», — рассказал ТАСС Вильфанд.

Еще более сильные морозы, по его словам, ожидаются на Таймыре. С 15 по 19 января там прогнозируется температура на 11-16 градусов ниже нормы. «Абсолютные значения будут 42-49 градусов ниже нуля, на севере Красноярского края — на семь-девять градусов ниже нормы, мороз составит 41-46 градусов», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

На юг Якутии 18-19 января придут крещенские морозы, температура может опускаться до минус 48-49 градусов, что на семь-девять градусов ниже нормы. В Магаданской области и на Чукотке также прогнозируется холодная погода в ближайшие дни, с 15 по 17 января значения будут отмечаться в диапазоне минус 44-48 градусов, что на пять-восемь градусов ниже нормы.

«Даже на Камчатке, которая омывается со всех сторон морем и океаном, — на пять-девять градусов ниже нормы и температура будет минус 35-39 градусов», — отметил Вильфанд.

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