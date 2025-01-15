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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ГУР Украины предложило российским бойцам сдать Горловку за $1млн

Источник:
Sibnet.ru
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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предложило российским военным 1 миллион долларов за то, чтобы те оставили позиции под Горловкой в ДНР, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия», — сказано в сообщении.

В ЦОС отметили, что украинская военная разведка выплатила 100 тысяч долларов в качестве аванса.

«В ходе проведения оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. Подразделениями ВС России нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к нашим позициям», — отметили в ФСБ.

Противник понес значительные людские и материальные потери. Полученные денежные средства были направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в СВО, уточнили в ЦОС.

Тема: Военная операция на Украине
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