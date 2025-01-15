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Начались испытания первого российского «автомата» для тракторов

Источник:
Sibnet.ru
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Ростсельмаш 3002 4WD
Фото: © Ростсельмаш

Первая в России автоматическая коробка передач для тракторов отправлена на стендовые испытания, сообщил Минпромторг РФ.

Автомат типа Powershift для тяжелых тракторов разработан «Ростсельмашем». Агрегат предназначен для работы с моторами мощностью 440-620 лошадиных сил.

RSM Powershift отличается высокими показателями по производительности и передаче мощности, что обеспечивает переключение передач под нагрузкой без разрыва потока тяги.

АКПП имеет 20 передач (в том числе девять рабочих передач от 7 до 20 километров в час), многодисковое сцепление и режимы принудительного и автоматического переключения, а также способен работать в диапазоне скоростей до 40 км/ч.

В этом году планируется провести полевые испытания новой трансмиссии в составе тракторов 3000-й серии — «Ростсельмаш 3002 4WD».

Это «прорывной высокотехнологичный проект, который позволит укрепить технологический суверенитет и компании, и всей отрасли», отметил Минпромторг.

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