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Как быстро и аккуратно убрать новогоднюю елку

Источник:
Sibnet.ru
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Новогодние праздники закончились и елка начала осыпаться. Как ее аккуратно убрать, не рассыпав иголки по квартире и подъезду?

Для начала следует что-нибудь расстелить под елкой. Это может быть полиэтиленовая пленка или газеты. На них будут падать осыпающиеся иголки.

Затем нужно взять секатор или кусачки и аккуратно поочередно срезать ветки. Длинные следует разделить на несколько частей. Все это нужно сложить в мусорные пакеты.

Ствол елки целиком выбрасывать нельзя: он превышает допустимые габариты. Поэтому его придется распились на несколько частей и также сложить в мусорные пакеты.

Далее следует осторожно свернуть пленку или газеты с рассыпавшимися иголками и убрать в пакеты.

Натуральные елки выкидывать в обычный мусорный бак нельзя. Они превышают нормативы для единицы мусора в 0,5 метра в глубину, длину и ширину. За нарушение грозит штраф штраф в 2–3 тысячи рублей.

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