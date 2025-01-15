Штраф за отсутствие знака на тихоходах предложили повысить в шесть раз

Депутаты от фракции ЛДПР предложили повысить до 3 тысяч рублей штраф для водителей тихоходных средств без опознавательного знака.

Тихоходами считаются транспортные средства, неспособные двигаться быстрее 30 километров в час. Сейчас штраф за для тех, кто не обозначает ТС соответствующим знаком (красный треугольник в желтой или желто-красной окантовке), составляет 500 рублей.

«Автомобилисты не должны ломать голову: то ли впереди медлительный водитель и его обгон будет караться штрафом, то ли тихоход-нарушитель, наплевавший на требование установить опознавательный знак. Тихоходные транспортные средства без такого знака регулярно становятся причиной крупных аварий», — заявил ТАСС один из авторов законопроекта Игорь Сухарев.

По его мнению, повышение штрафа поможет сформировать у водителей «более ответственное отношение к соблюдению правил дорожного движения и снизит риски возникновения аварийных ситуаций на дорогах».