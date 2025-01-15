Останки легендарного разведчика Кузнецова эксгумируют на Украине

Могила разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове

Власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе легендарного разведчика, героя СССР Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы.

Исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перенос их на Голосковское кладбище, приводит РИА Новости сообщения местных СМИ.

Сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Николая Кузнецова.

Кузнецов — Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Погиб в 1944 году в бою с бандеровскими боевиками.

Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войнах.

Ранее в Киеве демонтировали бюст дважды Героя СССР, партизанского командира Сидора Ковпака.