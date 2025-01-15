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Останки легендарного разведчика Кузнецова эксгумируют на Украине

Источник:
РИА Новости
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Могила разведчика Николая Кузнецова
Могила разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове
Фото: User:Russianname / CC BY-SA 2.5

Власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе легендарного разведчика, героя СССР Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса Холм Славы.

Исполнительный комитет Львовского городского совета разрешил перенос мемориального комплекса Холм Славы, предусматривающий эксгумацию более 200 могил и перенос их на Голосковское кладбище, приводит РИА Новости сообщения местных СМИ.

Сначала планируется перенести элементы памятника, затем проведут исследование и эксгумируют останки воинов. В частности, речь о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Николая Кузнецова.

Кузнецов — Герой СССР, сотрудник органов госбезопасности, разведчик. Он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистской Германии. Погиб в 1944 году в бою с бандеровскими боевиками.

Мемориал Холм Славы во Львове был возведен в честь русских и советских воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войнах. 

Ранее в Киеве демонтировали бюст дважды Героя СССР, партизанского командира Сидора Ковпака.

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Danilon

А теперь про этих двух граждан даже ничего негативного сказать нельзя, т.к. легко попасть под статью...

mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...

Danilon

Мы платим все налоги и отчисления. Более того, например я лечусь в основном не через ОМС, а платно. Платно...

ilchence

да этому стаду бесполезно что-то объяснять, у них же ЦБ под властью омерики