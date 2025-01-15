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Кейт Миддлтон объявила о ремиссии в борьбе с раком

Источник:
Sibnet.ru
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Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон)
Фото: © @princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) объявила, что находится в состоянии ремиссии после лечения от онкологического заболевания.

«Это облегчение, что сейчас я нахожусь в ремиссии, я остаюсь сконцентрированной на восстановлении. Как знает каждый, кому ставили раковый диагноз, требуется время, чтобы приспособиться к новой реальности», — написала Ее Высочество в X.

Принцесса выразила надежду, что ее ждет «насыщенный год», поблагодарив врачей, лечивших ее, а также всех, кто высказывал свою поддержку.

Кейт Миддлтон «пропала» на несколько месяцев после перенесенной в январе 2024 года операции на брюшной полости. В марте она сообщила, что начала проходить курс химиотерапии.

В феврале 2024 года диагноз рак был поставлен королю Карлу III. Он отошел от исполнения публичных обязанностей и проходит курс лечения.

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Danilon

А теперь про этих двух граждан даже ничего негативного сказать нельзя, т.к. легко попасть под статью...

mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...

Danilon

Мы платим все налоги и отчисления. Более того, например я лечусь в основном не через ОМС, а платно. Платно...

ilchence

да этому стаду бесполезно что-то объяснять, у них же ЦБ под властью омерики