Кейт Миддлтон объявила о ремиссии в борьбе с раком

Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) объявила, что находится в состоянии ремиссии после лечения от онкологического заболевания.

«Это облегчение, что сейчас я нахожусь в ремиссии, я остаюсь сконцентрированной на восстановлении. Как знает каждый, кому ставили раковый диагноз, требуется время, чтобы приспособиться к новой реальности», — написала Ее Высочество в X.

Принцесса выразила надежду, что ее ждет «насыщенный год», поблагодарив врачей, лечивших ее, а также всех, кто высказывал свою поддержку.

Кейт Миддлтон «пропала» на несколько месяцев после перенесенной в январе 2024 года операции на брюшной полости. В марте она сообщила, что начала проходить курс химиотерапии.

В феврале 2024 года диагноз рак был поставлен королю Карлу III. Он отошел от исполнения публичных обязанностей и проходит курс лечения.