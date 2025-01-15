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Радулов заплатит внушительный штраф за плевок в арбитра

Источник:
Sibnet.ru
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Хоккеист Александр Радулов
Фото: © ХК «Локомотив»

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов заплатит штраф за плевок в арбитра в матче против петербургского СКА, сообщила Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

«Подвергнуть денежному штрафу», — говорится в решении спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

Сумма штрафа не уточняется. Согласно дисциплинарному регламенту, штраф по пункту 1.31 статьи 28 составляет от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Локомотив» 13 января обыграл СКА в овертайме со счетом 4:3. После окончания встречи Радулов получил 20-минутное удаление, причиной в протоколе назван плевок.

Радулов заявил, что «ни в кого не плевал, а после сирены проехал мимо арбитра и посмотрел ему в глаза».

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Danilon

А теперь про этих двух граждан даже ничего негативного сказать нельзя, т.к. легко попасть под статью...

mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...

Danilon

Мы платим все налоги и отчисления. Более того, например я лечусь в основном не через ОМС, а платно. Платно...

ilchence

да этому стаду бесполезно что-то объяснять, у них же ЦБ под властью омерики