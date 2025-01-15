Радулов заплатит внушительный штраф за плевок в арбитра

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов заплатит штраф за плевок в арбитра в матче против петербургского СКА, сообщила Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

«Подвергнуть денежному штрафу», — говорится в решении спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

Сумма штрафа не уточняется. Согласно дисциплинарному регламенту, штраф по пункту 1.31 статьи 28 составляет от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Локомотив» 13 января обыграл СКА в овертайме со счетом 4:3. После окончания встречи Радулов получил 20-минутное удаление, причиной в протоколе назван плевок.

Радулов заявил, что «ни в кого не плевал, а после сирены проехал мимо арбитра и посмотрел ему в глаза».