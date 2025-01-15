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Армения подписала с США документ о стратегическом партнерстве

Источник:
ТАСС
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали документ о стратегическом партнерстве. 

«Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству США и Армении», — приводит ТАСС заявление Блинкена.

По его словам, это даст сторонам «основу для расширения двустороннего сотрудничества в нескольких ключевых областях, таких, как экономика, безопасность и оборона, демократия, правосудие, инклюзивность и международные обмены».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что не видит проблем в контактах Армении с западными странами и ЕС.


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Политика #Мир
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Danilon

А теперь про этих двух граждан даже ничего негативного сказать нельзя, т.к. легко попасть под статью...

mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...

Danilon

Мы платим все налоги и отчисления. Более того, например я лечусь в основном не через ОМС, а платно. Платно...

ilchence

да этому стаду бесполезно что-то объяснять, у них же ЦБ под властью омерики