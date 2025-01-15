Армения подписала с США документ о стратегическом партнерстве

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали документ о стратегическом партнерстве.

«Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству США и Армении», — приводит ТАСС заявление Блинкена.

По его словам, это даст сторонам «основу для расширения двустороннего сотрудничества в нескольких ключевых областях, таких, как экономика, безопасность и оборона, демократия, правосудие, инклюзивность и международные обмены».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что не видит проблем в контактах Армении с западными странами и ЕС.