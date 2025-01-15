Неизвестный устроил взрыв в пункте Wildberries в Иркутской области

Неизвестный мужчина поджег «предмет» в пункте выдачи Wildberries в Черемхово Иркутской области, «произошел хлопок» и пожар, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Инцидент произошел вечером во вторник, 14 января. Повреждены перегородки, выбито остекление. Жертв и пострадавших нет. Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет.

«Хулиганство, которое обернется большими последствиями для "героя"», — написал Кобзев в телеграм-канале.

Нарушителя ищут.

Пресс-службы Объединенной компании Wildberries и Russ уточнила, что повреждения затронули только вход в ПВЗ. Пункт откроют через несколько дней после ремонта. Заказы в случае необходимости доставят в соседние пункты.