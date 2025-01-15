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Неизвестный устроил взрыв в пункте Wildberries в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Неизвестный мужчина поджег «предмет» в пункте выдачи Wildberries в Черемхово Иркутской области, «произошел хлопок» и пожар, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Инцидент произошел вечером во вторник, 14 января. Повреждены перегородки, выбито остекление. Жертв и пострадавших нет. Угрозы для жильцов дома, в котором находится пункт, нет.

Пункт выдачи Wildberries в Черемхово после взрыва
Фото: © телеграм-канал Игоря Кобзева

«Хулиганство, которое обернется большими последствиями для "героя"», — написал Кобзев в телеграм-канале.

Нарушителя ищут.

Пресс-службы Объединенной компании Wildberries и Russ уточнила, что повреждения затронули только вход в ПВЗ. Пункт откроют через несколько дней после ремонта. Заказы в случае необходимости доставят в соседние пункты.

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Danilon

А теперь про этих двух граждан даже ничего негативного сказать нельзя, т.к. легко попасть под статью...

mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...

Danilon

Мы платим все налоги и отчисления. Более того, например я лечусь в основном не через ОМС, а платно. Платно...

ilchence

да этому стаду бесполезно что-то объяснять, у них же ЦБ под властью омерики