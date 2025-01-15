ЕС откажется от российского СПГ и алюминия

Евросоюз задумался о включении в 16-й пакет антироссийских
санкций меры, направленные на отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) и алюминия.
Санкции станут «более жестким шагом», потребуют
единогласного одобрения всех стран ЕС и будут действовать ограниченный период
времени, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По их сведениям, «временные сроки и масштаб» ограничений на
поставки алюминия еще не были определены. В каком именно формате будет
объявлено о постепенном отказе от СПГ из России, также пока неизвестно.
Идея же ограничений против «российского трубопроводного газа
нежизнеспособна», поскольку на него полагается несколько европейских стран,
включая Венгрию и Словакию, заявили европейские чиновники.
ЕС также рассматривает возможность ввести санкции против
российских судов. Кроме того, от системы трансграничных платежей SWIFT могут
быть отключены новые банки.