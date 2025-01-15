ЕС откажется от российского СПГ и алюминия

Евросоюз задумался о включении в 16-й пакет антироссийских санкций меры, направленные на отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) и алюминия.

Санкции станут «более жестким шагом», потребуют единогласного одобрения всех стран ЕС и будут действовать ограниченный период времени, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, «временные сроки и масштаб» ограничений на поставки алюминия еще не были определены. В каком именно формате будет объявлено о постепенном отказе от СПГ из России, также пока неизвестно.

Идея же ограничений против «российского трубопроводного газа нежизнеспособна», поскольку на него полагается несколько европейских стран, включая Венгрию и Словакию, заявили европейские чиновники.

ЕС также рассматривает возможность ввести санкции против российских судов. Кроме того, от системы трансграничных платежей SWIFT могут быть отключены новые банки.