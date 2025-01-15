Арестован президент Южной Кореи

Следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали действующего президента страны. Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже, сообщило Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO).

«Управление арестовало президента Юн Сок Ёля по обвинению в руководстве мятежом», — сказано в сообщении управления.

Следователи ранее вступили в противостояние со службой безопасности президента. Спустя примерно 2,5 часа, применив лестницы, силовики проникли в резиденцию, приводит РИА Новости информацию местных СМИ.

Южнокорейские следователи 3 января уже попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

Парламент проголосовал за отмену военного положения и поддержал решение об импичменте. Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью