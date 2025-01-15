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Арестован президент Южной Кореи

Источник:
РИА Новости
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Следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали действующего президента страны. Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже, сообщило Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO).

«Управление арестовало президента Юн Сок Ёля по обвинению в руководстве мятежом», — сказано в сообщении управления.

Следователи ранее вступили в противостояние со службой безопасности президента. Спустя примерно 2,5 часа, применив лестницы, силовики проникли в резиденцию, приводит РИА Новости информацию местных СМИ.

Южнокорейские следователи 3 января уже попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

Парламент проголосовал за отмену военного положения и поддержал решение об импичменте. Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью


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Danilon

А теперь про этих двух граждан даже ничего негативного сказать нельзя, т.к. легко попасть под статью...

mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...

Danilon

Мы платим все налоги и отчисления. Более того, например я лечусь в основном не через ОМС, а платно. Платно...

ilchence

да этому стаду бесполезно что-то объяснять, у них же ЦБ под властью омерики