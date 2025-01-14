Пользователи Рунета столкнулись с масштабным сбоем

Масштабный сбой произошел в работе Рунета, пользователи начали массово жаловаться на недоступность интернет-ресурсов.

Проблемы с доступом к интернет-ресурсам коснулась практически всех операторов и провайдеров, включая Ростелеком, «Дом.ру», «Мегафон», «Билайн», МТС и других ключевых компаний. При этом ряд ресурсов работают — в частности, Telegram.

Зарубежные веб-ресурсы не загружаются даже со сменой IP-адреса на иностранный. Не работают онлайн-банкинг, соцсети, видеохостинги.

Компания Ростелеком, комментируя произошедшее, отметила, что проблемы с доступом в интернет россиян не связаны с сетями провайдера. Роскомнадзор уточнил, что не знает причины падения интернета.