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Пользователи Рунета столкнулись с масштабным сбоем

Источник:
Sibnet.ru
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Масштабный сбой произошел в работе Рунета, пользователи начали массово жаловаться на недоступность интернет-ресурсов.

Проблемы с доступом к интернет-ресурсам коснулась практически всех операторов и провайдеров, включая Ростелеком, «Дом.ру», «Мегафон», «Билайн», МТС и других ключевых компаний. При этом ряд ресурсов работают — в частности, Telegram.

Зарубежные веб-ресурсы не загружаются даже со сменой IP-адреса на иностранный. Не работают онлайн-банкинг, соцсети, видеохостинги.

Компания Ростелеком, комментируя произошедшее, отметила, что проблемы с доступом в интернет россиян не связаны с сетями провайдера. Роскомнадзор уточнил, что не знает причины падения интернета.

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Топ комментариев

mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...

ilchence

да этому стаду бесполезно что-то объяснять, у них же ЦБ под властью омерики

Uynachalnica

Все это увеличение не для обычных россиян, а для участников СВО (протезы, реабилитации, санаторий). Комарик...

HAAN27

Главное, что вы первым будете в курсе переговоров!!!