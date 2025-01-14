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Российский шахматист установил мировой рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Российский шахматист Роман Шогджиев установил мировой рекорд по скорости выполнения нормы международного мастера.

Шогджиев выполнил норму в возрасте 9 лет 10 месяцев и 7 дней. Он превзошел достижение предыдущего рекордсмена — аргентинца Фаустино Оро, которое было установлено в 2023 году, пишет портал Chess.com.

Рекорд был установлен в декабре 2024 года на турнире RadnickiChess IM в Белграде, где Роман Шогджиев набрал семь из девяти возможных очков, уступив только победителю Ауту Аталику.

Также Роман Шогджиев стал третьим в истории шахматистом, преодолевшим отметку в 2300 пунктов рейтинга Эло до своего десятилетия.

Звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера. Для получения звания международного мастера шахматисту нужно выполнить три нормы в 27 или более партиях, а также иметь рейтинг Международной шахматной федерации не менее 2400.

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mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...

ilchence

да этому стаду бесполезно что-то объяснять, у них же ЦБ под властью омерики

Uynachalnica

Все это увеличение не для обычных россиян, а для участников СВО (протезы, реабилитации, санаторий). Комарик...

HAAN27

Главное, что вы первым будете в курсе переговоров!!!