Ректор МГУ объяснил удивительные свойства числа 2025

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий объяснил уникальность числа 2025 с точки зрения математики.



Садовничий рассказал, что число 2025 равно квадрату сумм первых девяти натуральных чисел. При этом 2025 также является суммой кубов первых девяти чисел натурального ряда.

По словам ректора МГУ, ему как математику это число показалось «чудесным». «Разве это не радость? Математика позаботилась о нашем юбилее», — отметил он в интервью РИА Новости.

25 января 2025 года МГУ отметит свое 270-летие. Официальные торжества по случаю юбилея пройдут в Большом Кремлевском дворце.