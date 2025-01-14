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Ректор МГУ объяснил удивительные свойства числа 2025

Источник:
Sibnet.ru
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Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий объяснил уникальность числа 2025 с точки зрения математики.

Садовничий рассказал, что число 2025 равно квадрату сумм первых девяти натуральных чисел. При этом 2025 также является суммой кубов первых девяти чисел натурального ряда.

По словам ректора МГУ, ему как математику это число показалось «чудесным». «Разве это не радость? Математика позаботилась о нашем юбилее», — отметил он в интервью РИА Новости.

25 января 2025 года МГУ отметит свое 270-летие. Официальные торжества по случаю юбилея пройдут в Большом Кремлевском дворце.

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mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...

ilchence

да этому стаду бесполезно что-то объяснять, у них же ЦБ под властью омерики

Uynachalnica

Все это увеличение не для обычных россиян, а для участников СВО (протезы, реабилитации, санаторий). Комарик...

HAAN27

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