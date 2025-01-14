Госдума поддержала продление программы маткапитала

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые продляют программу маткапитала до 31 декабря 2030 года.

Продление программы поддержки семей с детьми инициировано президентом Владимиром Путиным в конце марта 2024 года в послании Федеральному собранию, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что программа материнского капитала является одним из наиболее действенных инструментов государственной демографической политики в стране. В рамках продления программы будет сохранен круг лиц, подпадающих под ее действие.

В текущей редакции программа завершается 31 декабря 2026 года. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, но потом программу существенно расширили.

Сейчас право на маткапитал имеют женщины, которые родили или усыновили первого ребенка после 1 января 2020 года, а также женщины, которые родили или усыновили второго или последующего ребенка после 1 января 2007 года.

Использовать средства, выделяемые по программе маткапитала, можно на несколько целей. Самая распространенная из них — улучшение жилищных условий, этот вариант используют 70% получателей.