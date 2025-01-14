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Realme представила меняющий цвет смартфон

Источник:
Gsmarena.com
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смартфон Realme 14 Pro+
смартфон Realme 14 Pro+
Фото: © Realme

Компания Realme анонсировала смартфон Realme 14 Pro+, оснащенный чувствительной к температуре задней панелью, меняющей цвет.

Панель становится ярко-синей при падении температуры ниже 16 градусов Цельсия. Новинка поступит в продажу 16 января по цене от 355 до 380 долларов в зависимости от комплектации, отмечается в сообщении.

Realme 14 Pro+ получил OLED-дисплей 6,83 дюйма с разрешением 2800x1272 и частотой обновления 120 Гц. Устройство обладает процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512ГБ.

Смартфон также оснащен основной камерой на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения, а также перископической камерой с трехкратным зумом и широкоугольной камерой.

Камеры дополняет светодиодная вспышка MagicGlow, с помощью которой можно получить более естественное освещение на снимках. Емкость батареи составляет внушительные 6000 mAh, есть поддержка быстрой зарядки на 80W.

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