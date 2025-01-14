Создан нарушающий законы физики катализатор

Британские ученые создали катализатор для получения водорода из аммиака, который загадочным образом нарушает законы физики. Обычно катализаторы снижают свою активность в процессе работы, однако разработка британцев со временем становится эффективнее.

Аммиак для использования расщепляют на водород и азот. Реакция протекает наиболее эффективно в присутствии катализатора, в роли которого выступает редкоземельный рутений, говорится в статье ученых, опубликованной пресс-службой Ноттингемского университета.

Исследователи разработали катализатор на основе графитового стержня с нанометровыми вкраплениями рутения. Нанокластеры рутения вступали в контакт с аммиаком и разлагали его на водород и азот. При этом со временем реакция ускорялась.

Такое поведение нельзя объяснить с точки зрения обычной физики. Для изучения эффекта ученые применили электронную микроскопию, выявив необычные преобразования вещества на атомном уровне.

Изучение атомарной структуры катализатора показало, что в процессе работы рутений самопроизвольно собирается в нанокластеры в виде микроскопических пирамидок. В таком виде катализатор постепенно увеличивает площадь активной поверхности.

Именно это является причиной его возрастающей эффективности. Отмечается, что открытие задает новое направление в разработке катализаторов, позволяя получать самосовершенствующуюся систему для получения водорода из аммиака.