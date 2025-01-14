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«Сбербанк Онлайн» сделали дружелюбнее

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на Android-смартфонах теперь могут получать push-уведомления о зачислениях, переводах, оплате покупок в позитивной и дружелюбной тональности, сообщат пресс-служба кредитного учреждения.

Чтобы сделать уведомления менее формальными, требуется зайти во вкладку «Уведомления» и на открывшемся баннере нажать кнопку «Хочу попробовать». Услуга также подключается в разделе «Уведомления» — «Использовать позитивный и дружелюбный тон».

Формат SMS-сообщений и рекламных уведомлений при этом не меняется: неформальный тон доступен только в push-сообщениях о списаниях и зачислениях, отмечается в сообщении.

Опция с дружелюбными уведомлениями доступна бесплатно, при желании ее можно легко отключить в любой момент.

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