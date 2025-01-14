Лавров обвинил США в планах вывести из строя «Турецкий поток»

США науськивают Украину на то, чтобы вслед за «Северными потоками» вывести из строя «Турецкий поток», заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

США не нужны конкуренты ни в одной области, начиная с энергетики, где они «дают добро на осуществление террористических мероприятий», где они «науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас, вслед за "Северными потоками", еще и "Турецкий поток" вывести из строя», сказал Лавров.

По его словам, отказ от честной конкуренции и использование недобросовестных, агрессивных методов подавления конкурентов проявляется в санкционной политике, которую США и их союзники сделали «основой своих действий на международной арене» против России, Китая и прочих.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Украине ранее атаковала с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Все БПЛА были сбиты. Станция продолжает работать.