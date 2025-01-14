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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Раскрыта тайна вставших на учет трех новых Volga

Источник:
Sibnet.ru
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Три автомобиля Volga встали на учет в России в конце 2024 года, хотя серийное производство этих машин не началось. Есть информация, что это первые модели, которые подготовили для испытаний.

Три модели Volga с названиями C40, K30 и K40 поставили на учет в декабре 2024 года, следует из статистики «Автостат Инфо».

Автомобили марки Volga представили на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в мае 2024 года. Их осмотрел премьер Михаил Мишустин. Телеграм-канал «Русский автомобиль» предположил, что именно эти модели поставили на учет.

«Парадокс в том, что у этих Волг нет и не может быть ОТТС, а, оформляя СБКТС, заявитель не имеет права переименовать автомобиль. Каким образом эти машины встали на учет именно как Волги, а не Changan —загадка», — удивился автор поста.

Формально автомобили Volga не вставали на учет. Завод-производитель получил номерные знаки для проведения испытаний без привязки к VIN-номерам машин, сообщило издание «Китайские автомобили» со ссылкой на источник.

Такое действие указывает на скорое начало тестирования моделей.

Выпуск Volga в режиме полного цикла должен стартовать в 2025 году, сообщала пресс-служба правительства России.

Тема: Русские машины
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