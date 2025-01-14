Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет как можно быстрее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я знаю, что Путин хочет встретиться, и я бы встретился с ним очень скоро. Я сделал бы это еще раньше», — приводят «Известия» слова Трампа, сказанные им в интервью телеканалу Newsmax.

Избранный президент США отметил, что более ранние контакты с российским лидером не состоялись, потому что такие переговоры стоит вести в статусе президента, официально вступившего в должность.

В понедельник, 13 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что многие страны готовы стать площадками для встречи Путина и Трампа. Тем не менее предметной подготовки переговоров пока нет, поэтому о выборе места сейчас преждевременно говорить.

Советник избранного президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в воскресенье, 12 января рассказал, что Трамп готовится к проведению переговоров с российским лидером.

Уолтц указал, что эта тема будет обсуждаться в телефонном разговоре с Путиным, который состоится в ближайшие дни или недели.