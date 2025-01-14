НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным

Источник:
«Известия»
212 1

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет как можно быстрее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я знаю, что Путин хочет встретиться, и я бы встретился с ним очень скоро. Я сделал бы это еще раньше», — приводят «Известия» слова Трампа, сказанные им в интервью телеканалу Newsmax.

Избранный президент США отметил, что более ранние контакты с российским лидером не состоялись, потому что такие переговоры стоит вести в статусе президента, официально вступившего в должность.

В понедельник, 13 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что многие страны готовы стать площадками для встречи Путина и Трампа. Тем не менее предметной подготовки переговоров пока нет, поэтому о выборе места сейчас преждевременно говорить.

Советник избранного президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в воскресенье, 12 января рассказал, что Трамп готовится к проведению переговоров с российским лидером. 

Уолтц указал, что эта тема будет обсуждаться в телефонном разговоре с Путиным, который состоится в ближайшие дни или недели.

Еще по теме
МИД России обвинил Байдена в подталкивании мира к ядерной войне
Законопроект о покупке Гренландии разработали в США
ЕС испугала встреча Путина и Трампа без участия европейцев
МИД заявил об отсутствии у России планов нападения на НАТО
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украине передали замороженные российские активы
Байден «под занавес» ударит по экономике России новыми санкциями
Кто стал участником шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Бразильский игрок покинул матч из‑за расистских криков новосибирцев
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным
ФСБ помешала отравить работников оборонного завода
Спортсмены вернули более 100 медалей Олимпиады‑2024
АвтоВАЗ повысил цены на самые дешевые автомобили
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Чем выгорание отличается от депрессии
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Коричневый «мокко мусс»: с чем сочетать цвет 2025 года от Pantone
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Все статьи
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...

Uynachalnica

Иноагент какой-то, однозначно! Путин заявляет, что доходы россиян растут, потому они и расхватывают яйца,...

Uynachalnica

Все это увеличение не для обычных россиян, а для участников СВО (протезы, реабилитации, санаторий). Комарик...

HAAN27

Главное, что вы первым будете в курсе переговоров!!!