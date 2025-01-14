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Спортсмены вернули более 100 медалей Олимпиады‑2024

Источник:
Sibnet.ru
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Скейтбордист Найджа Хьюстон
Фото: © @nyjah

Недовольные спортсмены вернули более 100 бракованных медалей Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Одним из первых на облезшую бронзовую медаль пожаловался американский скейтбордист Найджи Хьюстон. Недовольство выразили французские спортсмены Клемент Секки, Йоханн Ндойе-Бруар, американцы Ник Иткин и Илона Махер, британка Ясмин Харпер. Секки сравнил медаль с «крокодиловой кожей».

Три человека из руководящего состава Парижского монетного двора, отвечавших за производство и качество, уволены, пишет La Lettre.

Проблемы с покрытием медалей связаны с тем, что пришлось срочно искать замену одному из компонентов — оксиду хрома, использование которого ограничивают в ЕС из-за токсичности.

Медали Олимпиады-2024 изготовлены по дизайну ювелирного дома Chaumet, в центре каждой из них находится шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни.

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