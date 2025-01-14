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ФСБ помешала отравить работников оборонного завода

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку спецслужб Украины отравить работников оборонного предприятия в Ярославской области, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи.

В ЦОС отметили, что это не первый случай применения спецслужбами Украины отравляющих веществ. В октябре 2023 года был задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ), передавший отравленные напитки и кондитерские изделия на празднование юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков.

В феврале прошлого года были задержаны завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины четверо граждан РФ, которые намеревались в Санкт-Петербурге отравить продукты, собранные для  российских военнослужащих в зон специальной военной операции.

В феврале 2024 года органами безопасности пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ.


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