Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку спецслужб Украины отравить работников оборонного предприятия в Ярославской области, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи.

В ЦОС отметили, что это не первый случай применения спецслужбами Украины отравляющих веществ. В октябре 2023 года был задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ), передавший отравленные напитки и кондитерские изделия на празднование юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков.

В феврале прошлого года были задержаны завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины четверо граждан РФ, которые намеревались в Санкт-Петербурге отравить продукты, собранные для российских военнослужащих в зон специальной военной операции.

В феврале 2024 года органами безопасности пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ.