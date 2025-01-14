АвтоВАЗ повысил цены на самые дешевые автомобили

АвтоВАЗ с 14 января повысил цены на модели Lada Granta и Lada Niva Legend. Больше всего подорожали базовые седаны Granta — на 50 тысяч рублей.

«В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции», — приводит Autonews.ru сообщение компании.

Базовый седан Lada Granta, который стоил 699,9 тысячи рублей, теперь обойдется в 749 тысяч рублей. Остальные Granta прибавили 35 тысяч рублей вне зависимости от типа кузова и комплектации.

Седаны и лифтбеки Lada Granta с приставкой Sportline подорожали на 40 тысяч рублей, варианты Sport — на 45 тысяч рублей. Теперь самая дорогая комплектация стоит 1,53 миллиона рублей, преодолев психологический барьер 1,5 миллиона.

Lada Niva Legend прибавила в цене 40 тысяч рублей: базовый вариант — 1,02 миллиона рублей, оснащенная версия — 1,2 миллиона рублей. Удорожание внедорожников Bronto составило 45 тысяч рублей, а вилка цен составляет от 1,48 миллиона до 1,53 миллиона рублей. Все цены указаны с учетом набора автомобилиста за 3,5 тысячи рублей.

В 2024 году АвтоВАЗ повышал цены на машины дважды.