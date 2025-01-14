НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ повысил цены на самые дешевые автомобили

Источник:
Sibnet.ru
192 0

АвтоВАЗ с 14 января повысил цены на модели Lada Granta и Lada Niva Legend. Больше всего подорожали базовые седаны Granta — на 50 тысяч рублей.

«В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции», — приводит Autonews.ru сообщение компании.

Базовый седан Lada Granta, который стоил 699,9 тысячи рублей, теперь обойдется в 749 тысяч рублей. Остальные Granta прибавили 35 тысяч рублей вне зависимости от типа кузова и комплектации.

Седаны и лифтбеки Lada Granta с приставкой Sportline подорожали на 40 тысяч рублей, варианты Sport — на 45 тысяч рублей. Теперь самая дорогая комплектация стоит 1,53 миллиона рублей, преодолев психологический барьер 1,5 миллиона.

Lada Niva Legend прибавила в цене 40 тысяч рублей: базовый вариант — 1,02 миллиона рублей, оснащенная версия — 1,2 миллиона рублей. Удорожание внедорожников Bronto составило 45 тысяч рублей, а вилка цен составляет от 1,48 миллиона до 1,53 миллиона рублей. Все цены указаны с учетом набора автомобилиста за 3,5 тысячи рублей.

В 2024 году АвтоВАЗ повышал цены на машины дважды.

Тема: Русские машины
Главные российские новинки автопрома в 2025 году
АвтоВАЗ собрался выйти на рынок Вьетнама
Госдума получила партию Lada Aura
АвтоВАЗ выбрал названия для своих новинок
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украине передали замороженные российские активы
Байден «под занавес» ударит по экономике России новыми санкциями
Кто стал участником шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Бразильский игрок покинул матч из‑за расистских криков новосибирцев
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Путиным
ФСБ помешала отравить работников оборонного завода
Спортсмены вернули более 100 медалей Олимпиады‑2024
АвтоВАЗ повысил цены на самые дешевые автомобили
Мультимедиа
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

mosquito__2010

да. майдановские преступники сделали из украины всемирное посмешище.не просто посмешище а кровавое террористическое...

Uynachalnica

Иноагент какой-то, однозначно! Путин заявляет, что доходы россиян растут, потому они и расхватывают яйца,...

HAAN27

Главное, что вы первым будете в курсе переговоров!!!

Uynachalnica

Все это увеличение не для обычных россиян, а для участников СВО (протезы, реабилитации, санаторий). Комарик...