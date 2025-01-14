Появились слухи о беременности Трусовой

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) ждет ребенка, поэтому изменила формат тренировок и участия в шоу. Сама спортсменка не комментировала эту информацию.

О беременности Трусовой пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники. Также издание обратило внимание на то, что фигуристка не прыгает во время участия в ледовых шоу с середины декабря и не полетела на гастроли в Баку.

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала Sport24, что отсутствие прыжков от Трусовой — рекомендация врачей.

«Не занимаюсь сплетнями. Я не гинеколог Саши и не Саша Трусова. Такие вещи нужно непосредственно спрашивать у Саши. Поэтому не могу подтвердить информацию о беременности Трусовой», — заявила она.

Фигуристка также не будет претендовать на попадание на олимпийский отбор, так как врачи рекомендовали ей ряд ограничений в тренировочном процессе, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

Трусова прошлым летом вышла за вице-чемпиона России Макара Игнатова. В сентябре 2024 года она приняла участие в контрольных прокатах сборной России, однако на официальных стартах так и не выступила.