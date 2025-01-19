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Фитнес‑приложение раскрыло секреты подводных сил Франции

Источник:
Le Monde
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Члены экипажей атомных подводных лодок ВМС Франции случайно раскрыли совершенно секретные данные о графике патрулирования субмарин.

Утечка стала возможной из-за используемого моряками приложения Strava, позволяющего фиксировать спортивные результаты и делиться ими в интернете, пишет газета Le Monde со ссылкой на источники.

По данным издания, на сверхсекретной базе атомных подводных сил Франции Иль-Лонг активно пользовались Strava порядка 450 человек. Большинство из них используют реальные имена, и имеют открытый профиль.

Причем моряки не просто раскрывали данные о спортивных достижениях, но и публиковали откровенные комментарии. «Трудно вернуться в привычную колею после более чем двух с половиной месяцев в коробке с какашками», — написал в приложении один из подводников.

Le Monde отмечает, что подобная беспечность, вероятно, помогла аналитикам разведслужб «противника» раскрыть график дежурства атомных субмарин, нанеся ущерб боевой устойчивости сил ядерного сдерживания Франции.

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Оборона #Армия #Курьезы
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