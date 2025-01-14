Вторая индексация пенсий пройдет в феврале

Вторая индексация страховых пенсий после ежегодной индексации с 1 января пройдет в феврале, если инфляция по итогам прошлого года окажется выше прогнозов.

«Если годовая инфляция превысит прогнозное значение (а все показывает, что так и будет), то правительство как раз наделено полномочиями провести доиндексацию. И Минтруд уже заявлял, что это может произойти. Решение должно быть принято до 1 февраля», — сказала в интервью «Москве 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Напомним, с 1 января страховые пенсии были повышены на 7,3% — величину прогнозной инфляции за 2024 год. Причем впервые с 2015 года повышение коснулось и работающих пенсионеров.

Но, если фактическая инфляция за прошлый год окажется выше прогноза, то страховые пенсии с 1 февраля проиндексируют второй раз, задним числом на недостающую сумму.

Процент индексации будет определен после того, как Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародует индекс потребительских цен на товары и услуги за прошлый год