Мужчина напал с ножом на пассажира в аэропорту Красноярска

Подозреваемый в нападении на мужчину в аэропорту Красноярска (слева)

Мужчина напал с ножом на другого в аэропорту Красноярска и нанес несколько ударов, он задержан, сообщило управление на транспорте МВД России по СФО.

Инцидент произошел в понедельник, 13 января, около 21.00 по местному времени (17.00 мск) на первом этаже аэропорта. 40-летний мужчина внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Двое очевидцев и транспортные полицейские задержали нападавшего через несколько секунд.

«Приехал в Красноярск два дня назад (чтобы улететь домой). <…> Пьяный был», — сказал подозреваемый во время допроса. «Он водка выпил», — добавил его сопровождающий.

По словам свидетельницы, напавший перелез через барную стойку, схватил нож, сначала пошел на бармена, но потом перепрыгнул и начал в зале гоняться за мужчиной.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство (статья 30 часть 2, статья 105 УК РФ) в отношении иностранного гражданина.

Пострадавший 39-летний мужчина находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное.