Наука нашла различие зависимости от секса у мужчин и женщин

Мужчины и женщины по-разному воспринимают свои сексуальные желания и зависимость от интимной жизни, выяснили ученые.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого более 2800 его участникам задавался вопрос, считают ли они себя зависимыми от секса и обеспокоены ли они этим обстоятельством?

Мужчины чаще говорили об «одиночных» проблемах, таких как частые просмотр порнографии и мастурбация, приводит журнале Sexual Health &Compulsivity отчет ученых.

В то же время женщины чаще высказывали опасения, связанные с отношениями, например излишними случайными половыми связями.

И только 7% людей оказались обеспокоены своим сексуальным поведением, то есть признались в зависимости от секса. Причем молодые люди сообщали о таких переживаниях чаще других.