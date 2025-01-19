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Наука нашла различие зависимости от секса у мужчин и женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчины и женщины по-разному воспринимают свои сексуальные желания и зависимость от интимной жизни, выяснили ученые.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого более 2800 его участникам задавался вопрос, считают ли они себя зависимыми от секса и обеспокоены ли они этим обстоятельством?

Мужчины чаще говорили об «одиночных» проблемах, таких как частые просмотр порнографии и мастурбация, приводит журнале Sexual Health &Compulsivity отчет ученых.

В то же время женщины чаще высказывали опасения, связанные с отношениями, например излишними случайными половыми связями.

И только 7% людей оказались обеспокоены своим сексуальным поведением, то есть признались в зависимости от секса. Причем молодые люди сообщали о таких переживаниях чаще других.

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Наука #Психо
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Топ комментариев

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

saxat

Мы же бензоколонка! Мы же ничего не делаем! Откуда у нас лекарства, если последний без соли доедаем!...

jeryakob

всем не хватает и роттенбергам тоже. это же их кормушка