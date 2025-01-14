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МИД России обвинил Байдена в подталкивании мира к ядерной войне

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден поддержкой Украины осознанно подталкивал мир к началу ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Байден в финальной внешнеполитической речи признал, что оказание США поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией. Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознанно совершенной провокации», — написала в своем телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что действующая администрация Белого дома знала о том, что наставляет мир на путь ядерного конфликта, но все равно продолжала это делать.

По ее словам, все, кто на Западе клеветал на РФ и обвинял страну в якобы ядерной дестабилизации и «бряцании ядерным орудием», после заявления Байдена должны называться лгунами и распространителями фейков.

Ранее Байден во время выступления с финальной внешнеполитической речью сообщил о том, что оказание США поддержки Украине создало риски развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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